بوتين: اللقاح الروسي ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات الإنتاج اللازمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة .

وأوضح بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم الخميس: «أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة».

وأضاف الرئيس الروسي: «ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها»، مشيبرا إلى أنi «كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث (جمالي) ومركز نوفوسيبيرسك (فيكتور)، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95% وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية».

وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 16 مليونا و979 ألفا و762 حالة، عقب تسجيل 247 ألفا و357 حالة إصابة جديدة.

وقالت الجامعة، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 307 آلاف و501 حالة، عقب تسجيل 3656 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.