الغموض سيد الموقف في واقعة اختفاء عروس بعد زواجها بـ15 يوما 

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض اختفاء عروس بعد 14 يوما من زواجها، حيث خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل، ولم تعد من الخميس الماضي، وحررت أسرتها بلاغا بقسم ثان بنها، أكدت فيه اختفائها في ظروف غامضة.

وعقب البلاغ، شكل اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى نجلاء عصام علي، 20 عاما، متزوجه منذ 15 يوما، وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، وخرجت ولم تعد من المنزل منذ الخميس الماضي.

وبسؤال والدها، عصام علي، أكد أن زوجها أخبره أنها خرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل، الخميس الماضي، ولم تعد منذ وقتها، مؤكدا أنه وأسرته، وكذلك أسرة زوجها، مسالمين، وليس بينهم ثمة أي خلافات، كما لا توجد أية مشكلات بينها وبين زوجها وحياتها مستقرة وهادئة قبل وبعد الزواج.

وأكد والدة العروس المختفية، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي على صفحات "فيسبوك" بمدينة بنها ومحافظة القليوبية، صورة للعروس المتغيبة، مطالبين المسؤولين بسرعة العثورعليها والكشف عن مصيرها خوفا من أن تكون تعرضت لمكروه.

وكتب حساب باسم شخص يدعى محمد الجناح "هذه الفتاة متغيبة منذ الخميس 12 ديسمبر الجاري الساعة الثالثة عصرا، على من يجدها أو يتعرف عليها التواصل على هذه الأرقام 01223980062- 01008882750- 01273068842" مدعما البوست بصورة الفتاة المتغيبة، ليتفاعل معه العديد من مستخدمي "فيسبوك"، مطالبين بسرعة التدخل لمعرفة مصير المتغيبة، ومؤازرين لأسرتها التي تعيش ساعات من الرعب والخوف والهلع على ابنتها المتغيبة.