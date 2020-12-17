10 وظائف للسيدات في مصر براتب يصل لـ8 آلاف جنيه

تبحث الفتيات والسيدات عن وظيفة تناسب طبيعة بعضهن كالسكرتيرة والمهندسة وغيرهما، وعليه طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الوظائف المتاحة لهن.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تفاصيل تلك الوظائف:

سكرتيرة ومديرة مكتب

اسم الشركة: تعمير مصر للمقاولات العامة والتوريدات.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

السن المطلوبة: 18 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه.

محاسبة

اسم الشركة: دماسكو.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الشيخ زايد - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنة -‎ سنتان.

السن المطلوبة: 22 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

أخصائية تسويق

اسم الشركة: أعلى القمة للإنشاءات.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 24 - 38 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

الراتب الأساسي: 4000 - 7000 جنيه.

مديرة مبيعات

اسم الشركة: برنت اكاديمي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عال.

الراتب الأساسي: 3000 - 8000 جنيه.

موظفة استقبال

اسم الشركة: شركه كوزمو تريد.

مقر العمل: النزهة - القاهرة .

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 200 -250 جنيها.

مهندسة مدني

اسم الشركة: دامكو للتطوير العمراني.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 4 -10 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عال.

مسؤولة مبيعات للفنادق والمطاعم والقطاع السياحى

اسم الشركة: عواره فودز .

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوبة: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عال.

مديرة مشروعات

اسم الشركة: شركة كبرى في مجال الاستثمار العقاري.

مقر العمل: الدقى - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

السن المطلوبة: 30 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: عال.

مصممة جرافيك

اسم الشركة: جرين فارمسي .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة -‎ سنتان خبرة.

السن المطلوبة: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

موظفة خدمة عملاء

اسم الشركة: أوركيديا للأنظمة المتقدمة والتكنولجيا.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوبة: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه .