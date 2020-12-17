إزالة 387 حالة تعدٍ على الطريق العام بدمياط في أسبوع

واصلت شرطة المرافق في محافظة دمياط، جهودها، اليوم الخميس، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حيث تم تنفيذ حملات متواصلة بمناطق مختلفة منذ الجمعة الماضية، أسفرت عن تنفيذ الإزالة تجاه 387 مخالفة تعدٍ على الطريق العام و تحرير 444 محضرا، بعد ضبط مخالفات تعددت بين إشغالات وبائعين جائلين وأيضا رصد مخالفات بيئية.

كما أسفرت تلك الحملات عن مصادرة 232 مضبوطات متنوعة، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تابعت أمس آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفي وقت سابق، التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع المهندس عبدالحليم علي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

وتناول اللقاء الذي جاء بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، وفقا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحي للموقع، المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة.

كما تجرى أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.