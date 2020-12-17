أستاذ بجامعة أمريكية: اللقاح الصيني واعد ورخيص الثمن وسهل النقل

دعا الدكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية، المواطنين الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت بالأمس بداية حملات التطعيمات في المستشفيات، إذ جرى البدء بالأطباء والممرضين والموظفين الذين يتعاملون مع مرضى كورونا بشكل مباشر، بعدها ستبدأ التطعيمات للأطباء العاملين بمختلف المستشفيات، ثم يأتي الدور على دور المسنين التي شهدت معدلات وفيات عالية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأطباء الذين يعانون من أمراض مزمنة، أمام الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا ومازالت لديهم أجسام مضادة فإنهم سيكونون آخر من سيحصلون على اللقاح حتى لو كانوا مخالطين بمرضى كورونا.

تطعيم رجال الشرطة والإطفاء في أمريكا كفئة ثالثة

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج «أخر الأسبوع»، عبر شاشة «صدى البلد»: «بعدها سيأتي الدور على العاملين الأكثر عرُضة للتعامل مع الجماهيري مثل المدرسين وأساتذة الجامعات والطلاب ورجال الإطفاء والشرطة، ثم يأتي الدور على الجماهير، وبحلول نهاية شهر إبريل سيكون كل الأمريكيين حصلوا على لقاح كورونا».

86% نسبة نجاح اللقاح الصيني

وأكد، على أن أي لقاح يمر بـ3 مراحل من التجارب، هي التجارب على الحيوانات، مرحلة التجارب على عدد قليل من البشر يقدر بالعشرات، ثم مرحلة التجارب على مئات البشر للتأكد من فعاليته وأمانه، لافتًا إلى أن تجارب اللقاح الصيني التي أجريت في أكثر من دولة كانت ذات نتائج جيدة وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو أسبوع نجاح المرحلة الثالثة من تجاربه بـ86%.

الصين ستنشر نتائج التجارب السريرية في الأسبوع القادم

وواصل: «الصينيون أعلنوا أنهم سينشرون نتائج الأبحاث في مرحلة التجارب السريرية في الأسبوع الماضي، وعندها يمكن القول إن مستقبله جيد ويحمل مؤشرات جيدة وسيكون فعالا للدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة اللقاح الأمريكي، لأنه سهل النقل، ونسبة 86% جيدة للغاية، لكننا في حاجة إلى نتائج الأبحاث، ويجب أن تراجع جهات حيادية نتائج هذه الدراسات لكي يحصل عليه البشر، لأنه رخيص الثمن وسهل الانتقال، وهو لقاح واعد».