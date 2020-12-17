«القوى العاملة» تعين 53 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في مطروح

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 53 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابين من ذوي القدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، إنجازات شهر نوفمبر الماضي، أنَّ المديرية استخرجت 51 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ39 متدرباً.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت تفتيشًا على 115 منشأة بنظام الدوري النهاري، وشنت 17 حملة، وحررت 18 محضر سلامة وصحة مهنية، إلى جانب تنظيم 5 ندوات توعية، مع تفتيش 299 منشأة وتسجيل 21 مخالفة، إضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.