رانيا المشاط: لا توجد دولة تستطيع التعامل مع أزمة كورونا بمفردها

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تؤكد على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وبخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث ظهرت التساؤلات بشأن إمكانية أن تظهر هذه الفترة نهاية العولمة في حال عدم تدعيم نمط التعاون متعدد الأطراف، وكانت هذه المسألة حيوية جدًا في شهري مارس وإبريل مع وجود تخوفات بأن تتراجع الأجندات المختلفة في الدول فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، لكن الأيام أثبتت أن الأزمة كانت أكبر من أي دولة بمفردها، ولا توجد دولة واحدة تمتلك كل الحلول.

الرئيس يدفع في اتجاه التعاون متعدد الأطراف

وأضافت «المشاط»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «جرى الدفع في اتجاه تنمية التعاون متعدد الأطراف وهذا نهج تنتهجه جمهورية مصر العربية بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد على أن التعاون متعدد الأطراف تستطيع من خلاله كل الدول أن تشارك وتنسق وتقف على حلول المشكلات، وهذا كان المحور الذي كنت أحاول التأكد عليه».

أمصال كورونا أنتجت بالتعاون متعدد الأطراف

تابعت، أنه جرى إنتاج أمصال كورونا بالشراكة بين شركات مختلفة في أكثر من دولة وهو ما يدعم التعاون والتنسيق بين الدول، كما أن مؤسسة «يونيدو» التابعة للولايات المتحدة تقوم على الصناعة والتحول إلى الأخضر وأساليب مختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن هناك تركيزًا في مرحلة ما بعد كورونا على المعايير البيئية وأهمية أن يكون التعافي في إطار معايير تحترم البيئة والمناخ.

وأشارت، إلى أن معايير تقييم التنافس بين الدول لا يجب أن تكون متشابهة بين مرحلة ما قبل هذا العام وما بعده، إذ يجب أخذ المعايير البيئية في المشروعات، بالإضافة إلى التعلم عن بعد والثورة الصناعية الرابعة والتأمين الصحي الشامل: «إذا استمرت الدول في تبني هذه المبادئ والدفع في اتجاهها فإنها ستكون أفضل في مرحلة ما بعد كورونا وهو ما نقوم به في الحكومة المصرية».