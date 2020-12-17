متخصص بالفيروسات: حالات كورونا زادت في أمريكا بسبب تجمعات «عيد الشكر»

قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في الفيروسات ورئيس الفريق البحثي بشركة ميكروبيوتكس، إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لحالات كورونا قد زاد مؤخرا بسبب ما حدث في «عيد الشكر» من تجمع الكثير من المواطنين في أماكن ضيقة ما أدى إلى تفشي فيروس كورونا فيما بينهم.

حسين: دخول لقاح فايزر لأمريكا قلل عدد الإصابات

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع دخول لقاح فايزر قيد الاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية أدى ذلك إلى تقليل كميات الإصابة بين المواطنين.

وأوضح أن لقاح فايزر يحتاج الاحتفاظ به في درجات حرارة أقل من -70 درجة مئوية، وبالنسبة للقاح موديرنا فيتم الاحتفاظ عليه في درجات حرارة أقل من - 20 درجة مؤية، وذلك لما يحتويه اللقاحان من تقنيات مبنية على مواد كيميائية ضعيفة وتحتاج لدرجات حرارة منخفضة حتى لا يحدث تحلل كميائي، وهو عكس اللقاح الصيني أو الروسي.

طبيب: اختلاف أنواع اللقاحات يعطي فرصة جيده لكافة دول العالم

وأكد أن وجود 5 لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا يعطي فرصة قوية لتغطية احتياجات العالم في الحفاظ على مواطنيها، حيث أن هناك نسبة فعاليات ممتازة بأغلب اللقاحات الموجودة حاليا، والعالم كله في انتظار نشر النتائج العلمية للقاح الصيني والروسي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقاح "اكسفورد" على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة منه، حيث أنه كان يتواجد تباين في الفعالية لوجود نظامين من الجرعات، ويجرى التأكد حاليا من نظام الجرعات كاملة، فيما يشوب لقاحي فايزر وموديرنا تحديات متمثلة في النقل والتخزين، حيث سيكون اختيار ليس بالجذاب لدى الدول غير القادرة على توفير تلك الظروف المطلوبة لتخزين اللقاح.