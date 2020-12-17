 انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع النبي دانيال بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 66 بشارع النبي دانيال، وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة العطارين إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وانهارت أجزاء من شرفات الطابق الأول والثاني علوي، دون حدوث أي إصابات.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية، ومتابعة تطبيق مواعيد الغلق علي جميع المحال التجارية والكافيهات، وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، شن المنتزة ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت رئيس الحي حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد ٢ من المراكز التعليمية، بميدان المحطة بشارع بورسعيد ، وشارع الحرية متفرع من شارع الظاهر بيبرس، فضلاً عن تشميع محل بلاي ستيشن الكائن بشارع التحرير من شارع أبو قير وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي حمله مكبرة تمكنت من إغلاق عدد 2 مركز للدروس الخصوصية (سنتر) بشارع الامير لؤلؤ ، و شارع الطيبي منطقة مينا البصل.

وقام حي الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق بحملةمكبرة للتفتيش على بعض المطابع والمحلات شملت شارع السيد محمد كريم، وشارع سيد المتولي، وساحة بكير، وشارع السبع بنات واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢ إنذار حيال المخالفين.