مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية بالإسكندرية للفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020، لجميع مراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين وأيام الجمع عند وضع جداول الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل، وتنتهي الخميس 4 فبراير، كالتالي:

- الصف الرابع الابتدائي، يوم السبت 16 يناير حتى الإثنين 18 يناير.

- الصف الخامس، يوم الأربعاء 20 يناير حتى السبت 23 يناير.

- الصف السادس الابتدائي، يوم الأحد 24 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.

- الصف الأول الإعدادي، من يوم السبت 16 يناير وحتى الثلاثاء 26 يناير.

- الصف الثاني الإعدادي، من يوم الأحد 17 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير.

- الصف الثالث الإعدادي من يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، بداية من السبت 16 يناير حتى الخميس ٢١ يناير.

- امتحانات الإعدادية "مكفوفين"، تبدأ من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

- الإعدادية "المهنية"، من السبت 30 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير.

- الثانوي الصناعي من الثلاثاء 12 يناير وحتى الخميس 4 فبراير.

- الثانوي التجاري من الثلاثاء 12 يناير وحتى الاربعاء 3 فبراير.

- الثانوي الزراعي من الثلاثاء 12 يناير وحتى الأحد 31 يناير.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم.