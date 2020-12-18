إجراءات الحصول على قرض «كنف» للمطلقات والأرامل السعوديات

من منطلق دعم المطلقات والأرامل، تبنى بنك التنمية الاجتماعية السعودي مبادرة في شكل قرض بعنوان «كنف»، لإعانتهن على الحياة ومصاعبها بدون رجل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها في المملكة، على مدار الساعة، شروط وكيفية الحصول على قرض «كنف» في التقرير التالي:

قيمة قرض كنف

سقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم بأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

شروط ومتطلبات قرض كنف

- أن لا يقل عمر المقترض عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة .

- أن تكون المستفيدة موظفة في القطاع العام.

- علي رأس العمل.

- أما إذا كانت المتقدمة ربه منزل فيجب عليها إحضار كفيل.

- وحدد البنك أن في حالة المتقدمة غير موظفة يجب إحضار كفيل موظف حكومي رسمي و علي رأس العمل وأن يقدم التزاماته المالية حسب ما تم تسجيله في سمه، وأن تكون هذه الالتزامات تسمح بالكفالة.

- إذا كانت المتقدمة موظفة حكومية فلابد ألا يزيد الدخل الشهري لها عن عشرة ألاف ريال سعودي.

الفئات المستهدفة من قرض كنف

يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة.

الهدف من قرض كنف

تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج مما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها.

متطلبات التقديم لقرض كنف

- الهوية الوطينة.

- العنون الوطنى .

- رقم حساب الايبان .

- الجوال المسجل في ابشر .

التقديم للحصول على قرض كنف

يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية السعودي.

عدد المستفديات حتى الآن من قرض كنف

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