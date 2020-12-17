بطل «ما وراء الطبيعة»: «باتوتر على المسرح»

قال الفنان أحمد أمين، بطل مسلسل «ما وراء الطبيعة»، إن مقابلة الجمهور على المسرح تسبب له الكثير من التوتر، والمسرح به ميزة مهمة، وهي إمكانية إضافة شيء ما إلى العمل كل يوم، موضحا أنه إذا خاض تجربة المسرح مرة أخرى، فإنه يطمح في تقديم عمل مسرحي كبير، «يأخذ حقه في البروفات».

وأضاف «أمين» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، تعليقا على علاقته بالفنان محمد جمعة، صاحب شخصية «عم ضياء» في مسلسل «الوصية»، «هو حبيبي، ونلتقي كل فترة ونغني أغاني أطفال بأسلوب مختلف.. ومفيش أي بُعد في الموضوع.. الموضوع تافه جدا»، لافتا إلى أنه يحب العزف على العود لأنه يستطيع الغناء عليه.

«طفل أوفر»

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو لأحمد أمين، وهو صغير، يتحدث فيه عن حبه للتمثيل وأنه يرغب في العمل بالتمثيل حتى نهاية عمره.

وعلق «أمين» على هذا الفيديو، قائلا: «طفل أوفر»، مشيرا إلى أنه كان عمره تسع سنوات، وأنه عندما كبر عمل في الكثير من الأعمال الأخرى، مثل الصحافة والكتابة، وكانت كل الأعمال التي يؤديها يشعر فيها بعدم الراحة، حتى التحق بمجال التمثيل، وشعر بسعادة كبيرة، فعرف أنه يحب التمثيل، وكل الأعمال التي أداها أفادته في مجال التمثيل، وعندما اتخذ قرار التمثيل تعرض للإحباط من أصدقائه، ولأنه بدأ متأخرًا كانت خطواته بطيئة.

وحل أبطال مسلسل «ما وراء الطبيعة» ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية.

مسلسل «ما وراء الطبيعة»، بطولة أحمد أمين في شخصية رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم العنيد الذي يواجه مغامرات في أجواء الرعب، ورؤية وإخراج عمرو سلامة، وشارك في إنتاجه محمد حفظي.