عمر كمال: أمي عملت حوار لبستني في الحيط.. وسجلت دويتو مع شيبة

قال المطرب الشعبي عمر كمال، إنه يدفع الضرائب للدولة وكذلك أموال النقابة ومكاسب الأغنية يتم حسابها بطريقة محددة تعتمد على عدد مشاهدات الأغنية على موقع «يوتيوب» وعدد الإعلانات التي تم عرضها على الفيديو الخاص بالأغنية.

كمال: أنا مش فاكر إيه أكتر مبلغ جابه مهرجان؟

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم، «أنا مش فاكر إيه أكتر مبلغ جابه مهرجان على اليوتيوب، والأغنية ممكن يدخلي فيها 10 آلاف جنيه وممكن أغنية مشاهداتها عالية بس في مشكلة على الفلوس والله العظيم ما أعرف بنت الجيران جبت فلوس كام أي خلاف بيطلع يعمل لايف ويخلي الناس تخد عنا صورة وحشة، الناس كلها».

وواصل: «ويا ماما نجوى قولي لحمو بيكا لما يبقى في مشكلة ميطلعش لايف ويطلع يشتم الناس ويقل أدبه على الناس، والأغنية»، ورد على سؤال الإبراشي على أن الخناقة بسبب الأموال قال «يا أستاذ وائل ما تروح تكلم اللي بيعمل إعلانات ما هم بيكسبوا فلوس هو مطلوب مننا منكسبش وإحنا بنسعى، وفي فنانين بقالهم 30 سنة بتأكل ومحدش كلمهم، وأنا عملت دويتو مع أحمد شيبه بعيد عن جو المهرجانات والنقابة اعتمدتني وخدت رقم العضوية الجديد».

كمال: أمي عملت لقاء لبستني في الحيط

واستطرد «تصريحات والدتي كانت مع جريدة محترمة طلبت تسجل معايا وكنت مش موجود وسجلوا مع أمي لاقتها عملت لقاء ولبستني في الحيط، وقالت ابني نفسي يطلع مهندس، والله العظيم قولت لأمي هاتلهم بيبسي وحتتين جاتوه عقبال ما أجي لاقيتها عملت لقاء كامل وأمي مقدرش أقولها حاجة ودي عقليتها ودماغها، وفي تصريحات معجبتش الناس، أنا كعمر لو لاقيت أي إنسانة من أي وسط تراعي ربنا فيا وبحبها معنديش مشكلة أرتبط بيها وأي رأيها حر في وأمي فوق رأسي».