حقوق المنصورة تستقبل الملحق الثقافي للسفارة الفرنسية بالقاهرة

استقبل الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس الخميس، الدكتورة Rym Abderrahmani ملحق التعاون العلمي والجامعي بالسفارة الفرنسية بمصر، وذلك لبحث أوجه التعاون بين كلية الحقوق جامعة المنصورة والملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية بحضور الدكتور وليد محمد الشناوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، تأتي الزيارة فى إطار خلق آفاق التعاون بين كلية الحقوق والملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية بالقاهرة؛ وذلك حرصا من الكلية عن خلق آفاق تعاون علمي وثقافي مع الجامعات العالمية، وكذلك مواكبة جميع التطورات العلمية في المجالات القانونية المختلفة مع بعض الجامعات الفرنسية.

وذكرت الجامعة، أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الملحقية الثقافية للسفارة الفرنسية وكلية الحقوق جامعة المنصورة تم خلاله عرض جميع المنح الدراسية التي تقدمها الملحقية لطلاب مرحلة الليسانس؛ وكذلك تم عرض جميع المنح الدراسية لمرحلة الدراسات العليا للحصول على درجتي (الماجستير والدكتوراه) والمعروفة باسم منحة (رفاعة الطهطاوي ) المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للملحقية الثقافية الفرنسية بالقاهرة؛ وكذلك تم التشاور حول مدى إمكانية تقديم منح لإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه مشتركة بين بعض الجامعات الفرنسية والباحثين بحقوق المنصورة.

وتناول اللقاء إمكانية عقد برتوكول تعاون مشترك بين شعبة اللغة الفرنسية بحقوق المنصورة وبعض الجامعات الفرنسية.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور شريف خاطر، درع الكلية لملحق التعاون العلمي والجامعي بالسفارة الفرنسية بمصر ترحيبا بها في رحاب كلية الحقوق جامعة المنصورة، وأعقب ذلك جولة تفقدية داخل قاعات ومدرجات الكلية وكذلك المحكمة الصورية ومكتبة الكلية؛ وفي نهاية الزيارة تقدمت بخالص الشكر والتقدير علي حفاوة الاستقبال، كما أثنت على الاهتمام الرائع بالعملية التعليمية لما لمسته من تطوير وتحديث في العملية التعليمية بالكلية.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، لأول اجتماع لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة بتشكيله الجديد، مؤكدا أن لديهم مهمة تطبيق سياسة التدويل بكليات الجامعة المختلفة لرفع مستوى الجودة، وكذلك تصنيف الجامعة دوليا.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة عزة إسماعيل مستشار رئيس الجامعة، والدكتور محمد أحمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية، ومنسقي البرامج والكليات بالجامعة في إطار اهتمام الجامعة بتطبيق سياسة التدويل.