وفاة موظف مبيعات المصرية للاتصالات بالفيوم متأثرًا بإصابته بـ كورونا

خيمت حالة من الحزن والصدمة، على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، عقب وفاة أحد زملائهم بقسم المبيعات بفرع مركز سنورس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19 المستجد»، في العزل خلال وضعه على جهاز التنفس الصناعي بغرفة الرعاية المركزة بمستشفى التأمين الصحي.

ونعى العاملون بالشركة المصرية للاتصالات زميلهم، أحمد سيد عطالله مشرف مبيعات فرع الشركة بمركز سنورس، مؤكدين أنّه حصل على جائزة الموظف المثالي بإدارة المبيعات بالفيوم للعام الجاري 2020، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتم دفن جثمان الفقيد في مقابر أسرته، طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة في حالات المصابين بفيروس كورونا، منعًا لانتشار العدوى خلال دفنه.

وكان مشرف مبيعات المصرية للاتصالات، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير وأصيب بضيق شديد في التنفس، وتم أخذ مسحة منه لتحليلها والتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وأرسل «عطالله»، رسالة لعملائه اعتذر لهم خلالها عن عدم رده على اتصالاتهم، لكونه كان في المستشفى يستلم نتيجة تحليل المسحة والأشعة الخاصة به، والتي أكدت إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنّه غير قادر على الحديث، كما أنّ الفيروس أثر على معدته ولم يتمكن من تناول الطعام أو الشراب منذ 4 أيام، طالبًا منهم أن يدعو له بالشفاء العاجل.

ونظرًا لسوء الحالة الصحية لـ «عطالله»، وتضاعف الأعراض، تم عزله بمستشفى التأمين الصحي، وبالرغم من ذلك تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لكن جسده لم يتمكن من مقاومة الفيروس، وتوفي متأثرًا بإصابته.

في سياق متصل، تم تعقيم فرع الشركة المصرية للاتصالات بسنورس لمنع انتقال العدوى لباقي العاملين بالفرع، كما تم عمل التحاليل اللازمة لمخالطي الموظف الراحل للتأكد من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا من عدمه.