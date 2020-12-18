«العاصمة الإدارية»: انتهاء 92% من أعمال الحي الحكومي

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن أجهزة الدولة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع المشروعات القومية كافة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية.

وأكد «الحسيني»، أنه كانت هناك متابعة لموقف المرافق في العاصمة، وخاصة الحي الحكومي، حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق مثل مياه الشرب والري، والصرف الصحي، والمباني الحكومية من الداخل انتهت بالكامل، ومن المتوقع الانتهاء من الحي الحكومي بعد شهر، موضحا أن العمل وصل إلى نسبة 92% من إجمالي العمل.

انتقال الحكومة العام المقبل

وأضاف «الحسيني» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن الحكومة ستنتقل العام المقبل، والدولة حددت انتقال الوزارات في منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتبقى البنية التحتية الذكية فقط، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، والمواطن في العاصمة الإدارية سيشعر بذلك حتى في إشارات المرور.

تطبيق على الهاتف المحمول

وتابع المتحدث باسم العاصة الإدارية، أن هناك تطبيقا على الهاتف المحمول اسمه «العاصمة الإدارية»، يستطيع المواطن أن يتعامل مع كافة المرافق والمنظومة في العاصمة الإدارية من خلاله، مؤكدا أن العاصمة ستكون جاهزة للسكن في المرحلة الأولى، والقطاع الخاص ووزارة الإسكان يعملون في بناء الوحدات السكنية في العاصمة، مشددا على أنهم يعملون على بناء الوحدات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية مثل الورش وغيرها، وهذه سوف ينتهون منها مع نهاية العام المقبل.

في سياق منفصل، أجرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، جولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

وخلال زيارتها للمدينة، تفقدت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، ومرافقوها، مشروع «سكن كل المصريين» بمنطقة حدائق العاصمة، بـ29496 وحدة سكنية 1124 عمارة، بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني 62%، ونسبة الإنجاز المستهدفة 52%.