انتهاء تنفيذ 87% من أعمال "الحي الحكومي" بالعاصمة الجديدة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الانتهاء من تنفيذ 87% من أعمال الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أرض المشروع خلال زيارته اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي.

وقال المسؤولون لرئيس الوزراء، إن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث جرى الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وجرى تسليم 234 (دور – سطح – بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.