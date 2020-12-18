«البريد»: نسعى لتطوير 400 ألف مكتب على مستوى الجمهورية

قال الدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تم تطوير 781 مكتبا من مكاتب البريد، بالإضافة إلى تطوير 800 مكتب في السابق، وسيتم العمل على استكمال الـ4 آلاف مكتب الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يشمل التطوير البنية التكنولوجية ولا يقف أبدا عند تطوير المشهد الخارجي للمكاتب، والتحول الرقمي والشمول المالي تعتبر من أهداف وزارة الاتصالات.

هدف القيادة السياسية من التطوير

وأضاف «فاروق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن القيادة السياسية تسعى لكي يكون مكتب البريد هو الوجهة الأساسية للمواطن للحصول على خدماته، من خلال الخدمات المطورة، وهي واحدة من الأهداف الرئيسية المكلفين بها، موضحا أن هناك 105 مكاتب تقدم خدمات الشهر العقاري، و150 مكتبا لتقديم خدمات مبادرة مصر الرقمية.

عملية التطوير مستمرة

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الموظفين في المكاتب لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع العملاء، ويتم دعم العملاء والموظفين لأن عملية التطوير مستمرة، والمواطن يستطيع استخدام خدمات مصر الرقمية على الإنترنت، ومن لا يعرف استخدام الإنترنت هناك مكاتب تستطيع مساعدتهم في هذا الأمر.

في سياق منفصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.

في بداية الاجتماع، أكّد الدكتور مدبولي، أهمية المشروعات التي تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليًا، سواء في ملف التحول الرقمى، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى ملف تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقاري.

وأشار «مدبولي»، إلى أنَّ الحكومة تبذل جهودا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرا للوقت والجهد، ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.