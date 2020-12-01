أحمد كريمة: القرآن الكريم لا يشفي أمراضًا عضوية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك مقولة تشاع بأنه يوجد علاجا للأمراض العضوية والنفسية بالقرآن الكريم، مؤكدا أنها فرية كاذبة تشاع عنه، وأن القرآن له رسالة وهي شفاء القلوب والعقول، ولا صحة باجتزاء آيات من القرآن لعلاج السكري والضغط والقولون أو الاكتئاب أو بوادر الانفصال.

وأضاف "كريمة"، خلال لقاء على التلفزيون المصري، أن الشخص إذا قرأ القرآن الكريم، وتوسل بكلام الله بنية الشفاء لا بأس بذلك، ولكن أما إذا تصور إنسان أن كل آية مخصصة لشفاء أي مرض فهذا لا دليل له.

وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن حبة البركة لا تشفي مصابي فيروس كورونا، وإذا كانت كذلك لوصفها الأطباء علاجا للمصابين، مشددا على أنه لابد من ترك الطب للأطباء، وليس للعلاج بالرقية الشرعية، والحجامة وعلاج الأعشاب كانت متواجدة قبل الرسول الكريم، ومعظم الوصفات العشبية منقولة عن أطباء العرب وليس الرسول الكريم، ولا يجتمع الجن والإنسان في جسد واحد نهائيا.

وتابع أستاذ الفقه المقارن: "وعلى الشخص المسلم أن يقرأ آيات للقرآن الكريم بنيه أنه يشفى الله به المريض وليس أن تقرأ آيه الكرسي أو سورة البقرة أو سورة يس، ولكن أى آية من الكتاب"، مؤكدا أن "القرآن الكريم لا يشفى أمراضا عضوية، ولكن هذا المرض يحدده الطب ليعالجه، وإنما القرآن للحفظ.. النبى كان له أطباء ولا يقرأ القرآن للعلاج.. وليس من مهمة الرسول الطب.. ولم يبعث الرسول لعلاج الأمراض العضوية والنفسية".