111 عمود إنارة بتكلفة 625 ألف جنيه لتطوير شارع الكورنيش بالمنيا

قال أيمن حسانين، رئيس حي جنوب مدينة المنيا، إنه جار تركيب 111 عمود إنارة بطريق كورنيش النيل، بالجزيرة الوسطي، وإجراء أعمال التطوير بتلك المنطقة بدايةً من أمام قوات الأمن حتى كوبري ماقوسة مرورا بمدخل كدوان وطريق بني محمد سلطان في ضوء الخطة الاستثمارية لهذا العام.

جاء ذلك في ضوء توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، للإسراع بتنفيذ المشروعات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس سامح سمعان مدير المشروعات بمركز ومدينة المنيا، إن تكلفة تركيب الأعمدة 625000 جنيه، مؤكدا أن مشروعات الكهرباء والتجميل تسير بالتوازي، مع أعمال تبليط وعمل بلدورات بمسافة 325م وإحلال وتجديد الجزيرة الوسطى أمام مستشفى الجامعة بالتعاون مع إدارة مشروعات البندر، حيث بلغت تكلفة هذه الأعمال 119000 جنيه، مؤكدا استمرار متابعة أعمال النظافة يومياً للحفاظ على منظومة النظافة ورفع كفاءتها، للحد من انتشار الأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي.

على جانب آخر، تابع رئيس مركز المنيا، أعمال الإدارات داخل ديوان مجلس المدينة، لرفع كفاءة الأداء وخصوصا تحصيل مستحقات الدولة.

تابع رئيس المركز، أداء أدارة الحجز الإداري، وأكد تكثيف الجهود واستمرار العمل لتحصيل المستحقات المالية للدولة بمختلف أشكالها، مؤكدا زيادة نسبة التحصيل خلال شهر نوفمبر عن شهر أكتوبر بنسبة 50%، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الإدارة، مؤكدا استمرار في العمل حتى يتم تحصيل كافة إيرادات الدولة المستحقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد، وتفعيل القانون بكل حزم وقوة.

يشار إلى أن الوحدة المحلية بالمنيا، تواصل المتابعة المستمرة للتعليمات الصادرة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.