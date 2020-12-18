تنفيذ 1163 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة في سوهاج، من تنفيذ 1163 حكما قضائيا، بمختلف المراكز، وضبطت أسلحة بحوزة مطلوبين.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد وجه بتنفيذ حملة بدائرة المديرية، بإشراف نائب مدير الأمن، مدير إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، لضبط المحكوم عليهم والهاربين من العدالة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط المتهم «على. م. ع»، 32 عاما، عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، جنايات قسم طهطا أمن دولة طوارئ لسنة 2020، وإحراز سلاح، إدارى مركز المراغة لسنة 2020، وسلاح ومخدرات، وبحوزته طبنجة «حلوان عيار 9 مم»، تحمل أرقام 951617 بالخزينة، و15 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بغرض الدفاع.

كما ضبط فرد روسي محلي الصنع، و6 طلقات من ذات العيار، حيازة «حسن. ح. ز»، 32 عاما، عامل، يقيم بمركز طهطا في أثناء قيادته سيارة نقل، بدون تراخيص، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بغرض الدفاع.

وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء، ضبط 8 قطع سلاح أبيض، وتمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط 20 حكما.

وضبط في مجال قضايا الآداب العامة، 7 قضايا «عدم حمل شهادة صحية، وتدخين داخل المواصلات العامة، وعدم حمل رخصة بائع متجول»، ونفذ 1163 حكما في مجال تنفيذ الأحكام.

وحررت المحاضر اللازمة، وكلف مدير أمن سوهاج باستمرار الحملات الأمنية خلال الأيام المقبلة، لضبط الهاربين من الأحكام وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.