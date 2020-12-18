سعر الدولار اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر، إذ جاءت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة، مثل: البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية وبنك مصر وبنك قناة السويس، كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سجل الدولار الامريكي، أمس الخميس، أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات أجنبية أخرى، إذ تعززت الرغبة في المخاطرة بفعل إحراز تقدم نحو الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة، وفقا لـ«روسيا اليوم».

استقرار الدولار = استقرار الأسعار

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن استقرار الدولار أفضل للمستوردين، لأن ذلك يساعد على ثبات أسعار السلع بالسوق التي تقدم للمستهلك، فالدولار المتذبذب يشتت التاجر.

وأكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، نفس الرؤية، مشيرا إلى أن استقرار الدولار يحافظ على استقرار الأسعار، وتوفره يساعد على وفرة المعروض في الأسواق.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجل اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 18 ديسمبر، في بنك الإسكندرية نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.09 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني قبل آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر إلى 21.10 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.11 جنيه للشراء، و21.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.10 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر اليوم الخميس 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.