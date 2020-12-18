تحرير 3.4 مليون محضر سرقة كهرباء بـ2.7 مليار جنيه خلال 11 شهر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التي تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضي وحتى 31 نوفمبر من العام الجاري بلغت 3 ملايين 473 ألف 329 محضرا، لافتا إلى أن إجمالي قيمة هذه المحاضر تبلغ 2 مليار 719 مليون 367 ألف جنيه.

إجمالي عدد المحاضر

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 815 ألف 195 محضرا بإجمالي مبلغ مليار 850 مليون 612 ألف، لافتا إلى أن المحاضر التي تم تحريرها بواسطة شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال حق الضبطية القضائية بلغت 658 ألف 134 محضر بقيمة 868 مليون 755 ألف جنيه.

سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات

وأوضح المصدر أن هناك جهتين لتحرير محاضر سرقة الكهرباء أولها مباحث الكهرباء والثانية القيادات الممنوحة حق الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات نتيجة للوصلات غير المطابقة للمواصفات فضلا عن التحميل على الشبكات، بصورة غير فنية.

سرقات الكهرباء لها أضرار كثيرة على المواطنين

دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين للإبلاغ عن حالات سرقات التيار الكهربائي، لافتة إلى أن سرقات الكهرباء لها أضرار كثيرة على المواطنين.

طرق الإبلاغ عن حالات السرقة

وأشارت الوزارة إلى أنها وفرت عددا من الطرق للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهرباء مع ضمان سرية بيانات المبلغ، حيث يمكن الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي من خلال الرابط التالي:

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

أو يمكن الاتصال على الرقم الموحد 121.

تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال

وأشارت الوزارة إلى أن سرقة التيار الكهرباء تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال في شبكة الكهرباء نتيجة التعدي الغير منظم الذي يحدث على شبكة الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الأحمال في بعض المناطق دون وجود استعدادات أو إضافة للمحولات والمهمات الكهربائية وهو ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انخفاض جهد الكهرباء.