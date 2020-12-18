بريد الوطن.. وجِّه بفتح مخرج محطة هليوبوليس يا وزير النقل

نشكو نحن ركاب ومستخدمى مترو الأنفاق الخط الثالث (العتبة - عدلى منصور) من إغلاق أحد مخارج محطة مترو هليوبوليس، بمنطقة مصر الجديدة، ما يضطرنا إلى اللجوء لعبور شارع الحجاز، وهو الشارع الذى شهد توسعة كبيرة فى الفترة الأخيرة، كما شهد كثافة مرورية كبيرة، وسرعة السيارات التى تعبر فيه ليلاً ونهاراً، ما يؤدى إلى تعريضنا لخطورة كبيرة عند عبور الطريق، خاصة مع إغلاق أحد مخارج المحطة، نناشد السيد كامل الوزير، وزير النقل، توجيه المسئولين فى المحطة بفتح المخرج، تيسيراً على الركاب ومرتادى المترو، وحماية لهم من أخطار عبور الطريق الواسع وسط زحام السيارات.

نصر سيد صقر

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