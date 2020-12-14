في 13 يوما.. غلق 3968 منشآة منها 1575 مقهى بسبب مخالفة مواعيد الغلق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أجهزة المحافظات بالتنسيق مع الشرطة على مدار 13 يوما، أغلقت نحو 3968 منشآة بسبب مخالفة مواعيد غلق المحال، منذ بدء تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال أول ديسمبر الجارى حتى امس.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن عدد المقاهى التى تم إغلاقها 1575مقهى بسبب مخالفة مواعيد الغلق بالمحافظات منذ مطلع الشهر الجارى، لافتا إلى أن عقوبة المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق تبدأ بإنذار للمحال المرخصة وفى حال تكرار المخالفة يتم الغلق لمدة شهر، وفى حال استمرار المخالفة يتم سحب الرخصة .

وأشار "قاسم"، إلى أنه وفق قرار وزير التنمية المحلية، تكون مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء خلال الصيف، والعاشرة مساءً "شتاءً"، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً"، والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً"، بينما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار24 ساعة صيفا وشتاء.

وأشار إلى أن محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز ومحال الخضار والفاكهة مستثناة من مواعيد غلق المحال لتقديم الخدمة للمواطنين على مدار 24 ساعة، لافتا إلى استمرار حملات المتابعة الميدانية من المحافظات لمتابعة التزام المنشأت من محال ومطاعم ومقاه وورش وخلافه بقرار الغلق.

وأوضح أنه يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.