جيمس تاون: حرب تيجراي ستقوض خطط إثيوبيا بشأن السد إذا طالت

قالت مؤسسة جيمس تاون للدراسات، في تقرير، إن حرب تيجراي في إثيوبيا إذا طال أمدها سيكون لها انعكاسها على السد الإثيوبي.

وأوضحت المؤسسة، في تحليل نشر مساء أمس عبر موقعها، أن الحرب في إقليم تيجراي إذا طال أمدها لن تمكن أديس أبابا من مواصلة خططها بشأن الاتفاق حول السد مع مصر، وكذلك الحال مع السودان في الوقت الحالي.

حرب تيجراي تحد من خيارات إثيوبيا الخارجية

وأكد التحليل أن استمرار حرب تيجراي كذلك سيحد من خيارات السياسة الخارجية الإثيوبية، في ظل تمتع جبهة تحرير التيجراي بقدر كبير من القوة العسكرية والعلاقات بعدد من القوى الداخلية والخارجية.

واعتبر التحليل أن حرب تيجراي ستقدم فرصة جيدة لبعض القوى الخارجية لأن تعزز علاقاتها برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلا أنها أيضا في الوقت ذاته تقدم فرصة لمن أراد من تلك القوى الخارجية خلق حالة من عدم الاستقرار في هذا البلد الإفريقي.

تاريخ طويل لجبهة التيجراي في حرب العصابات

ولفت التحليل إلى أن جبهة تحرير التيجراي، التي هيمنت على السياسة الإثيوبية لثلاثة عقود ماضية، لديها قوة عسكرية هائلة، ورغم أن القوات النظامية الإثيوبية استطاعت تحقيق تقدم في المدن الرئيسية في تيجراي والسيطرة عليها، إلا أن هذا ربما يعود إلى الانسحابات التكتيكية والإستراتيجية التي تقوم بها الجبهة المعروفة بتاريخها الطويل في حرب العصابات.

وذكر التقرير أنه في حال لم تكن هناك تسوية سياسية بين جبهة تحرير التيجراي والحكومة الإثيوبية، فإن الحرب ستمتد وستصل إلى ما وراء حدود الإقليم الواقع شمال إثيوبيا وعلى الحدود مع السودان وإريتريا.

الحرب تجتذب القوى الخارجية

وأضاف أن الحرب حتى لو كانت محصورة في الجبال معقل جبهة تحرير التيجراي، إلا أنها ستجذب القوى الخارجية، كإريتريا التي نشرت قواتها لمساعدة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في مواجهة جبهة التيجراي.

واندلع نزاع التيجراي في الرابع من نوفمبر مع سيطرة تلك القوات على مواقع عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي شمال البلاد، نتيجة خلافات سياسية.