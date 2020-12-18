أمريكا تحصن «فايزر» و«مودرنا» ضد الملاحقات القضائية

منحت الحكومة الأمريكية شركتي «فايزر» و«مودرنا» حصانة من مسؤولية الآثار الجانية من اللقاحات التي تنتجها الشركتين ضد فيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا يمكن مقاضاة تلك الشركات عن الإضرار الصحية الناتجة عن تلقى اللقاح، وذلك وفقا لما لقناة «CNBC».

وأوضح المحامي روج دان في مقابلة مع القناة أن تنفيذ وزارة الصحة للقانون الذي صدر عام 2005، والذي يضمن حماية قانونية لشركات الأدوية المنتجة للقاحات، يرجع إلى أن الحكومة لا ترغب في مقاضاة المواطنين للشركات مما يؤدى إلى رفع قيمة أعلى لجرعة اللقاح، ولكن يستثنى من ذلك حالات «سوء السلوك المتعمد» من جانب الشركات.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية لن تتحمل أي مسئولية للآثار الجانبية للقاح. وصوتت لجنة خبراء استشاريين أمريكيين، أمس، بمنح ترخيص للقاح شركة مودرنا ضد فيروس كورونا، وذلك استعداد لموافقة إدارة الغذاء والدواء على إصدار ترخيص طارئ للقاح، الذي تعاقد الحكومة الأمريكية على شراء 200 مليون جرعة منه.

واتخذت بريطانيا خطوة التحصين ضد الملاحقة القضائية ضد شركة فايزر، في 4 ديسمبر الجاري، وذلك قبل إطلاق أول حملة تطعيم واسعة باللقاح فى البلاد، وجاء ذلك بطلب من رئيس الشركة الأمريكية المصنعة للقاح، رافضا ذكر سبب احتياج فايزر إلى هذه الحماية، وفقا لما نشرته صحيفة «إندبندت».

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الحصانة القانونية تعني عدم النظر في أي دعوى قضائية ضد الشركة، مشيرة إلى أن الحصانة تشمل العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح، بالإضافة إلى الشركات المحلية التي ستساهم في صناعته.

وحتى الآن حصل 140 شخصا في بريطانيا على اللقاح الذي يستهدف في المرحلة الأولى من التلقيح، كبار السن والطواقم الطبية من العاملين في الرعاية الصحية.