مصادر بـ«السياحة»: وضعنا تصورا مبدئيا لضوابط العمرة لهذا العام

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار أنه تم وضع تصور مبدئى للضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الوزارة تنتظر صدورالضوابط السعودية الخاصة بالمرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة والتى من المقرر أن تبدأ يناير المقبل حتى تستطيع أن تستكمل ضوابطها حول موسم العمرة.

ولفتت المصادر إلى أن تحديد موعد بدء الرحلات سيتم بالتنسيق بين وزارة السياحة واللجنة الوزارية الخاصة بأزمة كورونا والتى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك وفقا لتطورات الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومعرفة الضوابط الصحية الخاصة بسفر المواطنين المصريين للعمرة.

«السياحة» تحذر الشركات من الإعلان عن تنظيم أي رحلات عمرة حاليا

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة حذرت كافة الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم أي رحلات عمرة للمواطنين حاليا أو التحايل عن طريق تنظيم أي فعاليات للسعودية بتأشيرات أخرى «كتأشيرات الزيارة» يكون الغرض منها اداء العمرة، موضحا أن رحلات العمرة لن تبدأ إلا بعد صدور قرار رسمى من الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، علاوة عن أن جميع رحلات العمرة سيتم تنظيمها فقط عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة وعقب صدور الضوابط المنظمة للموسم.

الإقبال على العمرة سيكون ضعيفا إذا استمر شرط الـ 50 عاما

ومن جهته قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن الشركات السياحية تنتظر صدور الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام حتى تبدأ فى التسويق للبرامج، موضحا أنه إذا ما بقيت الضوابط السعودية الحالية للعمرة والتى تحدد أقصى سن لسفر المعتمرين بـ 50 عاما فإن الإقبال على أداء العمرة سيكون ضعيفا، موضحا أن غالبية المواطنين الذين يؤدون العمرة هم من كبار السن.

وأشار إلى أن الجميع متفائل بأن تبدأ مصر تنظيم رحلات العمرة بداية من شهر فبراير المقبل خاصة بعد أن تم طرح أمصال مضادة لفيروس كورونا وبدء العديد من دول العالم تطعيم مواطنيها بتلك الأمصال، موضحا أن الشركات السياحية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة فور صدور الضوابط.