لمواجهة كورونا.. إغلاق 11 منشأة مخالفة ومصادرة 51 «شيشة» بالإسكندرية

كثفت أحياء محافظة الإسكندرية، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت الحملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بأحياء الإسكندرية كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية، بواقع «5 مراكز دروس خصوصية، و4 محال بلاي ستيشن، ومقهيين».

في سياق متصل، تحفظ حي المنتزه أول على 51 شيشة بـ3 مقاهى، بشارع 45، وتحررت محاضر وغرامات ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء.

ويأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة، تسجيل محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، معدلات إصابة بفيروس كورونا، تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك أيضا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة عمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطريق، للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام، التي تسبب التكدس المروري، وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندري، والتواصل الدائم مع المواطنين.

وفي هذا الصدد، دفع حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، بحملتين لإزالة الإشغالات المخالفة، استهدفت شوارع الغرفة التجارية، وكلية الطب، وطلعت حرب، والإسكندراني، ومحرم بك، وعبدالقادر الغرياني، والرصافة، وبورسعيد.

كما توجهت الحملة الثانية إلى شوارع: عبدالمنعم سند، والمحمودية، والزهور، والحديني، والجواهر، وعبدالقادر الغرياني، والأبعدية، وقنال السويس البطيء، وتم خلالها إزالة ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة، والتحفظ عليها.

وشن حي الجمرك، برئاسة رجب عبدالرازق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة، استهدفت شوارع السيد محمد كريم، والصحافة، وابن رشد، والشيخ سليمان، وميداني التحرير وعرابي؛ وتمكنت من التحفظ على عدد كبير من الإشغالات المتنوعة، وتسيير حركة المارة والمرور.

ونفذ حي شرق، برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة، تمكنت من إزالة الإشغالات كافة، بشارع «ونجت، وحجر النواتية، وعثمان محرم، وعشرين، والسلاموني، والكرامة»، وضبط عدد كبير من الإشغالات المتنوعة.

في السياق ذاته، شن حي المنتزة ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة مكبرة، استهدفت شارع «10 مستشارين بطوسون، ومصطفى كامل مع شارع النبوي المهندس، و6 و7 من شارع 45 قبلي، وأم النور المتفرع من شارع ملك حفني قبلي، و45 قبلي»، تمكنت من إزالة الإشغالات كافة، أمام المحال التجارية والباعة الجائلين، والتحفظ على كمية من كبيرة المضبوطات.

وواصل حي العجمي، برئاسة السيد موسى، حملاته المكبرة لإزالة الإشغالات؛ واستهدفت شارع «البيطاش، والهانوفيل، وإسكندرية مطروح حتى الكيلو 21»، ومدينة 6 أكتوبر، وأزيلت الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام.