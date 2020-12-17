محامو الإسكندرية يصوتون لصالح دمج نقابتي شرق وغرب

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للمحامين بالاسكندرية، مساء اليوم الخميس، نتيجة التصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية، حيث حسم المحامون التصويت لصالح دمج النقابتين في نقابة واحدة.

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالإسكندرية، إقبالا كثيفا مع منتصف اليوم في التصويت على الدمج، التي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين.

وتوافد المحامون للإدلاء بأصواتهم على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، وشهدت لجان مجمع محاكم الإسكندرية، إقبالا شديدا على عملية التصويت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، أن النصاب القانوني اكتمل وتجاوز الـ3 آلاف عضو من إجمالى 23 ألف محامٍ، ممن لهم حق التصويت بشرق وغرب المدينة، موزعين على 17 مقر اقتراع بمحاكم الإسكندرية.

وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا، واستمرت حتى الرابعة عصر اليوم، وسط إشراف من النقابة العامة على عملية التصويت وإجراء عملية الاقتراع في صناديق شفافة بكارنيه النقابة والبطاقة الشخصية.

وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وتُعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية والبحيرة والغربية، اليوم الخميس، بينما تُعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة بعد غد السبت، 19 ديسمبر، فيما تعقد الجمعيات العمومية لأسيوط والدقهلية والقليوبية والشرقية يوم 20 من الشهر نفسه.

وتم التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية، للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.