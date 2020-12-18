في السعودية.. إزاي تقدم اعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة إلكترونيا؟

مخالفة ارتداء الكمامة عقوبة أصدرتها كل دول العالم كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن المملكة العربية السعودية منحت مواطنيها حق الاعتراض على المخالفة إلكترونيا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها في المملكة العربية السعودية على مدار اليوم كيفية الاعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة إلكترونيا.

خطوات الاعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة إلكترونيا

أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية لمنصة «أبشر» .

ثانيًا: اختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا».

ثالثًا: إدخال البيانات المطلوبة في الطلب في الأماكن المخصصة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة «إرسال الطلب»، لتقديم الاعتراض على مخالفة «عدم ارتداء الكمامة» .

عقوبة عدم ارتداء كمامة

وكانت قد أقرت الحكومة السعودية تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمامة في إطار مجهوداتها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ودخلت المخالفة حيّز التنفيذ منذ 31 مايو الماضي من العام الجاري 2020، إذ تصل الغرامة إلى مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي عند الامتناع عن استخدام الكمامات الطبية أو القماشية خارج المنزل، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين.

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا

وأطلقت السعودية، أمس الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث كان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح، وكانت بداية حملة التطعيم انطلاقا من العاصمة الرياض، في مستشفى ميداني تمّ تخصيصه لهذا الغرض، حسبما «سكاي نيوز عربية».

وتم إعطاء الأولوية في التلقيح لثلاث فئات، وفي طليعتها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، بالإضافة إلى من يعاني أمراضا مزمنة، وأولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.

ويتم تقديم الطلب للحصول على اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» والمجاني للمواطنين والمقيمين في المملكة إلكترونيا، ليتم بعد ذلك منح المتقدم رقما وموعدا.