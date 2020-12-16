الناظر: التهاون في الكمامة سيجعل الشتاء مؤلما.. و«السلق» يقوي المناعة

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والدولة تجتمع لإصدار قرارات تتماشى مع الأوضاع، خاصة أن التجمعات أمر خاطئ، ويجب تنفيذ عقوبات على المواطنين المخالفين، وهما مسؤولون عن صحتهم وأيضا صحة باقي الأفراد في المجتمع، مبينا أن هناك تهاون من بعض المواطنين، ويقومون بوضع الكمامة على الفم فقط، وهذا استخدام غير صحيح للكمامة، كما يوجد بعض الأشخاص غير مبالين، وآخرون لا يرتدون كمامات، وتابع: "كل يوم أثناء دخولي العيادة الخاصة بي أطلب من المواطنين ارتداء الكمامة، رغم أن هذه عيادة ومكان يمكن أن ينتشر به المرض بسهولة، وهذا تهاون".

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، المذاع على فضائية «on»، أن الأطباء والإعلام لا يجب أن يملوا من تذكير الناس بارتداء الكمامة، الشتاء سيبدأ بعد أسبوع، وأحذر من انتشار الفيروس، لأن هذا التهاون سيجعل الشتاء مؤلما على الجميع.

وطالب استشاري الأمراض الجلدية، بمنع التجمعات في رأس السنة، وعدم الخروج من أجل إقامة وحفلات وتجمعات، واقتصار الاحتفال برأس السنة الميلادية داخل المنزل، مطالبا المواطنين بكثرة الشرب المياه وتناول طبق السلطة، بالإضافة إلى نبات السلق، من أجل تقوية جهاز المناعة ورفع كفاءته، وكذلك الإكثار من شرب المشروبات الدافئة مثل الجنزبيل والقرفة، ويجب التمشية يوميا نصف ساعة فقط من أجل رفع كفاءة جهاز المناعة، مع تناول معلقة سكر يوميا، مع تجنب مرضى السكر لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع تناول الأكل المكشوف وضرورة غسل اليدين عند الرجوع إلى المنزل.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في نوفمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، وانتشر بعدها في مختلف دول العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية، وباء عالميا في مارس 2020.