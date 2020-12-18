فحص وعلاج 1527 مريضا بقافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الشيخ مسعود، خلال يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1527 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 337 حالة جراحة، و463 حالة أطفال، و193 باطنة، و154 قلب، و159 حالة جلدية، و144 نساء، و77 تنظيم أسرة، بجانب إجراء 83 تحاليل مختلفة، و61 أشعة موجات صوتية، و5 حالات رسم قلب، و4 إشاعات سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ125 متردد.

ولفت إلى تحويل 17 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى إجراء ندوات تثقيف صحي لـ84 مترددا، واستخدام 7 عيادات متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

علي جانب آخر، واصلت مديرية الصحة، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم فحص 340 ألف و712 من طلبة المرحلة الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، منسق المبادرات الرئاسية بالمنيا، إن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.