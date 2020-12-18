محافظة المنيا تطلق أكبر حملة تجميل: أعمال فنية وتنسيق الإعلانات

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، استكمال ودراسة عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للتطوير.

وأكد المحافظ، أن الهدف من اللجنة متابعة كافة الملفات والمقترحات الخاصة بتجميل المحافظة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع تطوير بعض المناطق بالمدينة منها: ميدان صفي الدين أبوشناف ومقترح لتنفيذ عدد من الأعمال الفنية وتطوير الحديقة الدولية بشرق النيل ومرسى أخناتون، والعمل على تنفيذ تصميمات متطورة ومبتكرة، مما يعكس حضارة مدينة المنيا.

ووجه المحافظ، بمراعاة التنسيق الحضاري لمسافات الإعلانات المتواجدة بأنحاء المدينة، مع مراعاة أن تكون المسافة المحددة، لإقامة الإعلانات مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها، كما وجه بتشكيل لجنة لحصر كافة الإعلانات واللوحات الإرشادية لتحديد مدى الاستفادة منها، والعمل على إزالة الإعلانات المخالفة.

وأكد المحافظ، على تهذيب الأشجار التي تعيق إشارات المرور والعلامات الإرشادية واللوحات المرورية، موجها إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع وحصر كافة السيارات المتهالكة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والعمل على رفعها من جميع الشوارع، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على الأكمنة والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشنت إدارة المرور بالمنيا، في وقت سابق، عددا من الحملات التفتيشية المكثفة على أصحاب السيارات الأجرة، للتأكد من مدي تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، وإرتداء الكمامات الواقية للسائقين والركاب.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال سحب رخصة السير أو إيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.