فيديو.. نجل الشهيد الشبراوي: هكبر واخد حق بابا

شرح اللواء عبدالمنعم همام، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة خلال الحلقة الخاصة التي قدمتها الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» بمتحف القوات الجوية بصحبة أبناء الشهداء أنواع الطائرات الموجودة بالمتحف، موجها رسالة لأبناء الشهداء من أبطال حرب مصر على الإرهاب: «اللي بيواجهه أهاليكم عدو مخفي، عدو لا تعرف ملامحه وممكن الصبح بتشوفه بيلم عليك وآخر النهار يهاجمك، وهو غير مرئي وغير محسوس ومخفي، ولذلك القوات المسلحة تواجه حرب شرسة ويتم تطهير سيناء بالكامل من الجماعات الإرهابية اللي موجودة فيها علشان محدش يقدر يتطاول ويقتل مقاتل من الجيش المصري».

وتدخل عمر أحمد الشبراوي، ابن الشهيد أحمد عمر الشبراوي أحد أبطال ملحمة البرث بسيناء قائلا: «علشان محدش يقدر يسرق سيناء ومحدش ياخدها تاني»، ليرد اللواء عبدالمنعم همام: «محدش هيقدر ياخدها أبدا طول ما فيه رجالة زي باباك بيدافعو عن وطنهم بمنتهى الإيمان والشجاعة»، ليرد الطفل عمر: «وزيك أنت كمان»، لينهمر اللواء عبدالمنعم همام في البكاء ويقبل الطفل عمر نجل الشهيد البطل أحمد الشبراوي قائلا: "فرحان بوجود ولاد الشهداء والبلد لازم تكرمهم".

ورد الطفل عمر: «هكبر واخد حق بابا وإن شاء الله أكون في الطيران».

وقال همام خلال الجولة بالمتحف إن الطائرة «ميج 21 mf» كانت الطائرة الأحدث بحرب 1973، وكانت تستخدم لقتال العدو وكانت أقصى سرعة لها حوالي 2000 كيلو في الساعة، وتقوم بمهمات الدفاع بالجو ضد طائرات العدو بصواريخ حرارية تكون تحت كل جناح بالإضافة لمدفع 200 طلقة 23 مل.

الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي، كان قائدًا لسرية بالكتيبة 103 صاعقة، مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ورافقه للشهادة في حادث كمين البرث في يوليو 2017، كما سبق له الخدمة مع الشهيد العقيد أركان حرب رامي حسنين في نفس الكتيبة، حتى نال الشهادة وخلفه "منسي".