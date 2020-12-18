لوباريسيان الفرنسية تحدد مكان إصابة ماكرون بكورونا

تناولت صحيفة لوباريسيان الفرنسية في تقرير جديد بعض من تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد أمس، وسط حالة من القلق التي انتابت قادة أوروبيين وقادة سياسيين فرنسيين خالطوا الرئيس الفرنسي خلال الأيام الماضية.

ماكرون ليس في حالة حرجة ويحتفل بعيد ميلاده قيد العزل

وتقول الصحيفة إن الرئيس ماكرون ليس في حالة يخشى عليها أو حرجة إذ أنه سيتم 43 عاما يوم الإثنين المقبل، أي أن ماكرون الذي دخل العزل الصحي سيحتفل بعيد ميلاده داخله، وبالتالي هو في مرحلة عمرية تجعله ليس بين الفئات المعرضة للخطر، وفق الصحيفة، خاصة وأن الرئيس يخضع لإشراف فريق عسكري طبي بقيادة كبير الأطباء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس ماكرون استأنف أنشطته عبر تقنية الفيديو لكن بدى شاحب الوجه.

الإصابة يرجح أن تكون خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي

وتحدثت الصحيفة عن المكان الذي يمكن أن يكون قد انتقلت العدوى إلى ماكرون خلال تواجه فيه، إذ استبعدت أن تكون الإصابة لحقت به خلال تناوله وجبة الغداء مع عدد من رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب الفرنسي والسياسيين، ورجحت أن تكون الإصابة خلال حضوره اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت قبل أيام وناقشت فرض عقوبات على تركيا.

ولفتت الصحيفة إلى بعض الشخصيات التي خالطت ماكرون، إذ التقى عديد من الشخصيات خلال الأيام الماضية، بدءا من رئيس وزرائها جان كاستكس الذي على الرغم من اختباره السلبي لفيروس كورونا دخل في العزل الانفرادي، مثل رئيس الجمعية ريتشارد فيران، ووزير العلاقات مع البرلمان مارك فيسنو، وأمين عام قصر الإليزيه الكسيس كولر، وعدد من رؤساء الكتل السياسية.

في وقت ترجح تقارير فرنسية أن قائمة المخالطين للرئيس الفرنسي ستطول، أو من تثار حولهم الشكوك.

ماكرون ليس القائد السياسي الأول وارتباك بجدوله الرئاسي

كما لفتت الصحيفة إلى أن خمسة زعماء أوروبيين أيضًا أعلنوا أنهم سيكونون في العزل الانفرادي كإجراء احترازي، وهم رؤساء حكومة لوكسمبورج وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا، وكذلك رئيس المحلس الأوروبي.

فيما لم تعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي شاركت في مأدبة غداء يوم الإثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي، أنها بحاجة للدخول إلى العزل الصحي أو أن لذلك ضرورة.

ولن يكون بمقدور الرئيس الفرنسي التوجه إلى لبنان في زيارة كان مقرر لها الأسبوع المقبل لقضاء ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين المشاركين في القوات الدولية المتواجدة بلبنان.

وليس ماكرون القائد السياسي الأول الذي يصاب بالفيروس على مستوى العالم إذ سبق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس البرازيل وأمير موناكو ورئيس الجزائر وغيرهم.