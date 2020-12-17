عاجل.. ماكرون يظهر لأول مرة بعد إصابته بكورونا في اجتماع عن بعد

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء من حكومته، إذ جرى الإعلان عن إصابته بالفيروس المستجد صباح اليوم الخميس، حيث سيدخل حجرا صحيا لمدة 7 أيام، لكنه في الوقت نفسه سيتابع مهام عمله من العزل خلال تلك الفترة، بينما جرى تعليق جدول أعماله وزياراته الرسمية والخارجية في هذه تلك الفترة مثل زيارته إلى لبنان التي كانت منتصف هذا الأسبوع.

وأعلن المكتب الرسمي للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، نتيجة فحص فيروس كورونا، بعدما أصيب زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أن النتيجة كانت سلبية، وانها لا تعاني من أي عرض، لكنها ستبقى معزولة، وستخضع لفحص جديد في الأيام المقبلة.

ويخضع الرئيس إيمانويل ماكرون للحجر الصحي لمدة 7 أيام بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو الأمر ذاته، الذي خضع له عدد من المسؤولين الفرنسيين، أبرزهم رئيس الوزراء جان كاستكس، وأمين عام قصر الإليزيه أليكسس كوهلر، ورئيس الجمعية العمومية ريتشارد فيران، حيث سيمارسون عملهم عن بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة لوبايريسان الفرنسية.

ورغم إصابة الرئيس الفرنسي ، وعزل كبار مسئوليه في الحكومة وبالقصر الرئاسي، فإن حالة قرينته بريجيت، مستقرة، ولا تعاني من أي أعراض لـ«كوفيد 19»، حيث كانت آخر نتيجة لفحصها سلبية، وذلك قبل زيارتها إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس أول أمس.

والتقى الرئيس الفرنسي خلال الأيام السابقة لإعلان إصابته، عددا كبيرا من المسؤولين والشخصيات داخل وخارج فرنسا، أبرزهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي دخل العزل اليوم، بعد لقائه الاثنين الماضي مع الرئيس الفرنسي، بحسب ما صدر عن المكتب الإعلامي له.