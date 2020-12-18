غدا.. «مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ عودة الحركة يوليو الماضي

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت 19 ديسمبر، أعلى معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي حيث تسير مصر للطيران غدًا 71 رحلة جوية بمعدل رحلة جوية إلى كل من تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، إسطنبول، الخرطوم.

بالإضافة إلى ثلاث رحلات جوية إلى بيروت، جدة، دبي، و15 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى الأقصر، 3 رحلات جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين جويتين إلى طابا، و8 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7000 راكب.