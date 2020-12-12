مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على رحلاتها بين القاهرة والخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران، عن طرح تخفيض 50% على تذاكر السفر بين القاهرة والخرطوم للمسافرين يوم 1 يناير 2021، في إطار احتفالات جمهورية السودان الشقيقة بعيدها الوطني يوم 1 يناير من كل عام.

ويُمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة من العرض من خلال شراء التذاكر حتي 31 ديسمبر 2020، من خلال القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 ومكاتب مصر للطيران، أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

الجدير ذكره، أن مصر للطيران تُسيّر رحلتين يوميًا بين القاهرة والخرطوم.