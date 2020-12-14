"مصر للطيران": جاهزون لنقل لقاح كورونا من أي مكان للمصريين

كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن الإجراءات المتخذة لتأمين طائراتها لنقل الركاب بسلام وأمان في ظل فيروس كورونا، قائلا إنه يطمئن المسافرين بأن السفر عبر الطيران آمن بنسبة 100%، مؤكدا أن الشركة جاهزة لنقل لقاح كورونا من أي مكان للمصريين.

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن نسبة الإصابات التي أقرتها جميع المنظمات الدولية لا تتعدى نصف في المائة في الطائرات، وهي نسبة لا تُذكر، مؤكدا أن الشركة تطبق كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المنظمات الدولية مثل منظمة "الإياتا" والصحة العالمية، بداية من وصول الراكب للمطار بضرورة ارتدائه للكمامة وقياس درجة حرارته.

وأشار إلى أن الراكب الذي يتبين ارتفاع درجة حرارته يُمنع من السفر، كما يتم تقليل الاحتكاك المباشر مع العاملين في المطار، عن طريق توفير ماكينات آمنة لإصدار بطاقة الصعود، والتي يمكن الحصول عليها في المنزل، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والحفاظ على المسافات الآمنة أثناء إجراءات السفر، بواسطة ملصقات إرشادية تتواجد على الأرض.

وأكد أن جميع العاملين في المطار المتعاملين مع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامة، وعند صعود الركاب للطائرة جميع أفراد الطاقم يرتدون ملابس واقية وماسك وغطاء الوجه والقفازات، ويجرى تعقيم صالات السفر والطائرات قبل وبعد كل رحلة، كما أنها مزودة بفلاتر من نوع خاص لتنقية الهواء من الجراثيم والميكروبات بنسبة 99%.

وشدد على أن هذه الإجراءات تُتخذ أيضا في الرحلات الداخلية بالنسبة للركاب أو العاملين، مطالبا الركاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها قبل وأثناء السفر.