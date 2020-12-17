رئيس مصر للطيران يتفقد مقر إنشاء محطة وقود طائرات بمطار برج العرب

تفقد المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، محطة مطار برج العرب، لمعاينة الأرض المقرر إنشاء محطة وقود طائرات عليها بالمطار.

رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية يتفقد موقع محطة وقود مطار برج العرب

وشدد محمدين خلال الزيارة المفاجئة، على ضرورة توجيه العاملين والتحدث إليهم بشكل مستمر، وشرح الوضع الحالي للشركة خلال الأزمة العالمية لجائحة كورونا التي أثرت سلبا على العالم بصفة عامة، وعلى قطاع الطيران بصفة خاصة، مشيرا إلى أنّ بابه مفتوح دائما للجميع، ويرحب بالجميع من أجل تقديم أفضل خدمة مميزة لعملاء الشركة.

مطار برج العرب الدولى ينتهي من الاستعدادت الخاصة باستقبال «الكريسماس»

وانتهى مطار برج العرب الدولي من الاستعدادت الخاصة باستقبال أعياد الكريسماس والسنة الميلادية الجديدة، حيث تزينت صالات السفر والوصول بالمطار، وساد اللون الأخضر والأحمر، وحرص المسافرون والركاب على التقاط الصور التذكارية مع بابا نويل، ما أفضى مزيدا من البهجة والسعادة بين المسافرين.

وواصلت الإذاعة الداخلية بمطار برج العرب الدولي، بث المقطوعات الموسيقية، الخاصة برأس السنة لإضفاء مزيد من البهجة والسعادة بين الركاب والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول.

عنبة يهنئ العاملين بمطار برج العرب الدولي لحصول المطار على تجديد اعتماد شهادة الأيزو

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، هنأ العاملين بمطار برج العرب الدولي، لحصول المطار على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS، معربا عن سعادته بحصول مطار برج العرب على شهادة الأيزو، والذي يعد ثالث مطار بعد مطار شرم الشيخ والغردقة في الحصول على شهادة الأيزو خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي يؤكد قدرة المطارات المصرية على تلبية احتياجات العملاء والمسافرين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، من خلال الالتزام بالمعايير العالمية لنظم الجودة.

وكان الوزير وجّه الشكر لجميع العاملين بالمطار على جهودهم الدائمة نحو التطوير وأدائهم المتميز، الذي كان سببا رئيسيا في نجاح المطار وحصوله على شهادة الأيزو.

محجوب: فخور بحصول مطارات الشركة على الأيزو

وكان الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، قال إنّه فخور بحصول مطارات الشركة على شهادة الأيزو، لأهميتها من أجل تحسين أداء عملها وتقديم أفضل الخدمات على مستوى مطارت مصر، مؤكدا تفاؤله بحصول الشهادة في جميع المطارات المصرية في القريب العاجل، بما يؤكد التزام الشركة المصرية وجميع المطارت بتطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا.

الطيران المدني يطبق إجراءات الوقاية من كورونا

وتطبق سلطات المطارات المصرية الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس القاتل.