"مصر للطيران" تكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أنه يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين بمصر للطيران، خصوصا الركب الطائر وجميع العاملين بالصفوف الأمامية والمتعاملين مباشرة مع المسافرين للحد من انتشار ڤيروس كورونا، بالإضافة إلى وضع خطة للتعامل مع مرضى كورونا أو الحالات المخالطة لها والتي تنص على أن الحالات إيجابية المسحة يقوموا بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما أو يتم دخول المستشفى حسب تقييم الطبيب المعالج، ثم العودة إلى العمل بعد عمل مسحتين سلبيتين، الفاصل بينهما 24 ساعة على الأقل.

صلاح يكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأضاف أيمن خلال بيان صحفي، أنه بالنسبة للحالات المخالطة من السادة الركب الطائر لمريض كورونا، فيعزل منزليا لمدة 5 أيام وفي اليوم الخامس، يتم عمل مسحة ثم يعود إلى العمل إذا ثبت أنها سلبية، وفي حالة ظهور أي أعراض على أي منهم، يتم عمل كشف طبي وكل الفحوصات اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور أيمن صلاح، حرص مستشفى مصر للطيران على اتباع كل الإجراءات اللآزمة بشكل دقيق، حيث تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة جميع المتعاملين، مع المستشفى، والأطقم الطبية.

الطيار رشدي زكريا: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفى مصر للطيران

كان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفى مصر للطيران، وذلك لدورهم المشرف في مواجهة فيروس كورونا ووقوفهم كحائط صد في التعامل مع الأزمة بشكل احترافي، ووجه "زكريا" بتقديم كل التسهيلات اللازمة للعاملين في هذا الصدد في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.

وكان الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، صرح أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وحفاظا على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدني وعملائها الخارجيين تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بڤيروس كورونا وذلك طوال أيام الأسبوع، كما يتم في نفس العيادة عمل مسحات PCR حسب الحالة وأعراضها.

الدكتور محمد محيي: ننصح المريض بالعزل المنزلي مدة لا تقل عن أسبوع مع إعطائه روشته مقدمه من المستشفى

وكان الدكتور محمد محي مدير إدارة الاستقبال والطوارئ بمستشفى مصر للطيران، كشف أنه في حالة حضور أي مريض يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقيمه من قبل أطباء الطوارئ تقييما شاملًا، مع عمل الإشعات والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم مع المتابعة الجيدة حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعات ومن ثم يعاد تقييم الحالة من قبل الأطباء.

وينصح المريض بالعزل المنزلي مدة لا تقل عن أسبوع مع إعطائه روشته مقدمة من المستشفى ومطابقة لبروتوكول وزارة الصحة مع المتابعة بعيادة الصدر بعد انتهاء فترة العزل، وفي حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم تقييم الحالة جيدا لدراسة مدى احتياجها للحجز الداخلي بالمستشفى أو بالملحق الجديد أو العزل بالرعاية المركزة.

وبخصوص مرضى العزل المنزلي في حالة ظهور أعراض حادة يتعين عليهم التوجه إلى قسم الاستقبال والطوارئ لإعادة تقييم الحالة من جديد.