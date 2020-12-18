افتتاح مسجد النور بأسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

أناب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد النور بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط على مساحة 200 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

شهد الافتتاح الشيخ محمد عبداللطيف محمود، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وحسني درويش، وسيد فرج، نائبا رئيس مركز ومدينة أسيوط، والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف مركز أسيوط ومواطني قرية البورة.

حيث وأدى السكرتير العام صلاة ظهر الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء القرية، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات.

واستمع المصلون إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف، وتحدث فيها عن موضوع «الوقاية خير من العلاج» مؤكدا أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها أمرت بكل خير ينفع الإنسان، ونهت عن كل شر يضره والمتأمل في النصوص الشرعية، يجد أنها أولت صحة الإنسان عناية خاصة، حيث يقول تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ويقول نبينا صل الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وعليه فإننا نؤكد وبقوة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التي تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا فالواجب يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية جمعاء.

وعقب الصلاة، هنأ السكرتير العام أهل القرية بافتتاح المسجد مشيدا بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بمشاركة الأهالي، مؤكدًا أنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة اليوم، إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الثلاث شهور الماضية بالمحافظة، ليصل العدد لنحو 66 مسجدا، في سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد.

ولفت إلى أن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، كما أشاد بموضوع الخطبة والتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن محافظة أسيوط تشهد اهتماما كبيرا بإعمار وإنشاء المساجد، ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعمار المساجد وإنشائها وتجديدها وفرشها، حيث تم اليوم افتتاح 7 مساجد وهي مسجد النور بقرية البورة، ومسجد درويش بقرية العدر بمركز أسيوط، ومسجد الرحمة بمنفلوط، ومسجد الرحمن بنزلة عطية بمركز البداري، ومسجد الحرمين بقرية نزالي جانوب، والرحمة بعرب التتالية بمركز القوصية، ومسجد آل عرنوس، بقرية الشناينة بمركز صدفا.