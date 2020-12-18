الميليشيات الإثيوبية تهدد العلاقات مع الخرطوم.. وآبي أحمد يستدعي السفير

استدعى مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، السفير السوداني في أديس أبابا، جمال الشيخ، احتجاجا على تعرض الجيش الإثيوبي لهجوم من الجيش السوداني، وفقا لما نشره موقع «العربية».

وأشارت مصادر إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قدم احتجاجا رسميا على اعتداء الجيش السوداني على الإثيوبي في منطقة حدودية بين البلدين، وذلك على خلفية التوتر بين البلدين بسبب تعرض قوات تابعة للجيش السوداني لهجوم من قبل ميليشيات مسلحة إثيوبية.

وقال آبي أحمد في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أمس، إنه يتابع تطورات حادث الاعتداء عن كثب، متابعا: «هذا الحادث لن يؤثر على الروابط والعلاقات بين البلدين لأننا نستخدم الحوار في حل القضايا».

وزار عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أمس، الحدود الإثيوبية، وأرسل الجيش السوداني تعزيزات إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا ووضع نقاطًا عسكرية في المناطق التي شهدت الاعتداءات من قبل ميليشيات إثيوبية مسلحة، الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل 4 عسكريين بالإضافة إلى إصابة 12 عسكريا آخرين، في كمين أثناء عودتهم من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود السودانية.

ولم تكن تلك الأزمة الأولى التي تندلع بين البلدين، حيث ارتفعت حالة التوتر بينهما في يونيو الماضي ووصل الأمر إلى حد التلويح باحتمالية نشوب حرب بين البلدين، وذلك بعد تنفيذ ميليشيات مسلحة إثيوبية هجمات على أراضٍ زراعية داخل الحدود السودانية، وأسفرت عن وفاة قائد القوة السودانية بالإضافة إلى إصابات عديدة في صفوف الجنود.

وأشار وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين في ذلك الوقت إلى أن بلاده اتفقت مع الجانب الإثيوبي على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها، وكان من المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود عملها في أكتوبر الماضي وحتى مارس 2021.