مصادر طبية: حالة محمد منير مستقرة وإصابته بالشلل شائعة

نفت مصادر طبية داخل المستشفى الذي يوجد به المطرب محمد منير، بمدينة السادس من أكتوبر، إصابته بشلل في إحدى قدميه، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، إذ إنّ حالته الصحية مستقرة بشكلٍ كبير.

وأوضحت المصادر أن «الكينج» وصل إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد شعوره ببعض المتاعب، وتم حجزه داخل غرفة عادية، تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج.

وكان الكاتب مدحت العدل، قد أعرب عن تمنيه بالشفاء العاجل لـ محمد منير، وأن يسترد صحته وعافيته في أقرب وقت.

وكتب «العدل»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير.. إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت».

يذكر أنّ محمد منير قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عدم إحياء أي حفل غنائي على هامش الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، لاسيما في ظل سوء حالته النفسية منذ رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود منير مطلع العام الجاري.

وانتهى «منير» من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد باسم «باب الجمال»، مكوّن من خمس أغانى، وذلك بجانب «قلبي اتهبل»، و«ارسم حبيب شبهك»، و«أنا رايق» و«توب الفرح»، وهي من نوعية أغاني الفلكلور النوبي.

وفي السياق ذاته، أبدى الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، اندهاشه من الوعكة الصحية التي تعرض لها محمد منير، لاسيما أنّ النقابة ليست لديها معلومة بخصوص هذا الأمر.

وأكد «عبد الباقي»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ مجلس النقابة سيتواصل مع محمد منير خلال الساعات المُقبلة، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية وتقديم المُساعدة له إذا تطلب الأمر.