تذاكر تصل لـ4000 جنيه.. إليك خريطة حفلات رأس السنة 2021 في القاهرة

بدأ العد التنازلي لمهرجان حفلات رأس السنة 2021 التي يشارك فيها كبار الفنانين العرب ويقدم كل فنان باقة متنوعة من أفضل أغانيه لجمهوره، وفي هذا الصدد؛ رصدت «الوطن» خريطة حفلات الكريسماس والمواعيد وأسعار التذاكر على النحو التالي:

خريطة حفلات رأس السنة 2021

- حفل غنائي للفنانة بوسي على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 24 ديسمبر الساعة 8 مساءً، وتراوحت أسعار التذاكر بين 350 و450 و550 و650 جنيهًا.

- ويقيم المطرب عمر كمال بمشاركة أبيوسف حفلًا غنائيًا في فاميلي بارك يوم 25 ديسمبر بسعر 305 و505 جنيهات.

- وفي 26 ديسمبر تقام سهرة من أغاني فرانك سيناترا مع «السيناتراز» الساعة 8 مساءً، بسعر 157 جنيهًا.

- وتقيم الفنانة دينا الوديدي حفلًا غنائيًا «أون لاين» يوم 28 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

- تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل رأس السنة، وذلك يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات في الجيزة، وتم طرح التذاكر بأسعار 1000 جنيه لفئة التذكرة السيلفر و2000 جنيه للفئة الجولد و3000 جنيه لفئة التذكرة البلاتنيوم و4000 جنيه لفئة الـVIP.

- ويقيم ويجز حفل غنائي يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر حفلًا غنائيًا في فاميلي بارك، وجاءت أسعار التذاكر بـ400 و600 جنيه.

- يحيي الفنان وائل جسار حفلين يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، إحداهما بفندق النيل ريتز - كارلتون قاعة القاهرة، والأخرى بفندق جي دبليو ماريوت ميراج القاهرة.

- وتقيم ساقية الصاوي حفلًا غنائيًا بعرائس الماريونيت للفنان محمد منير يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 35 و50 جنيهًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل خريطة الحفلات تباعًا على مدار شهر ديسمبر الحالي، على أن يتم أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية في أثناء الحفل حفاظًا على سلامة الحاضرين.