«الموسيقيين»: إصابة محمد منير بشلل إشاعة سخيفة

نفت نقابة المهن الموسيقية كافة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنان الكبير محمد منير بشلل بأحد قدميه، بعد أن نقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»: «صحة محمد منير مستقرة، وأقرب لكونها جيدة، وكل ما حدث له أنه أثناء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد شعر بإرهاق شديد، على إثره طلب أن ينقل لأحد المستشفيات حتى يجري التحاليل ويطمئن على صحته».

وأضاف: «كل الأخبار التي انتشرت حول أنه أصيب بشلل غير صحيحة، وعارية تماما من الصحة، فالكينج يجلس حاليا مع أسرته، وينتظر موعد خروجه من المستشفى لاستكمال حياته».

آخر ظهور لـ محمد منير

وكان آخر ظهور رسمي لمحمد منير ضمن فيلم النادي الأهلي لتسجيل فيديو خاص للاعب مؤمن زكريا، حيث زار فريق من قناة الأهلى «منير» حتى يسجل كلمة خاصة له، والذى من المقرر أن يعرض فى تمام الساعة 11 مساءً.

من جانبه، تمنى السيناريست مدحت العدل أن يتماثل الفنان محمد منير، للشفاء العاجل، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير.. إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت».

يذكر أن منير مازال يسجل في أغنيات ألبومه الجديد «باب الجمال» الذي من المقرر أن يطرح مع بداية عام 2021، وهو ميني ألبوم وسيكون مع شركة جديد في السوق الغنائي.

جدير بالذكر أن آخر أغنية شارك فيها منير وظهر بها بجسده كان أوبريت «إنت أقوى»، الذي تحدث عن حياة المصريين مع فيروس كورونا، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي أمثال تامر حسني وسميرة سعيد ووائل جسار.