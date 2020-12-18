شروط وخطوات التقديم بمبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل بمبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي توفر دورات مجانية عبر الإنترنت في مجالات تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية على منصة "يوداستي".

ويمكن الآن للشباب من مصر أو أي دولة أفريقية أخرى التقديم على الدورات التعليمية بمبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، للتعلم من ثلاثة مواقع تعليمية كبرى وهي كورسيرا وedX وأوداسيتي.

وتشمل الدورات التعليمية مجالات الذكاء الصناعي وتطوير التطبيقات الرقمية والواقع الافتراضي، وللتسجيل اضغط هنـــــا.

وجاءت شروط التقديم للمبادرة كالآتي:

- تقبل المبادرة خريجي الجامعات من عام 2006 والدفعات التالية أو الطلاب الجامعيين الذين سيتخرجوا خلال العامين المقبلين.

- يجب على المتقدمين أن يكون لديهم المعرفة الأساسية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- اجتياز جميع اختبارات القبول للمنحة التحريرية والشفوية.

ومن ضمن الفوائد التي يحصل عليها المقبولون بهذا البرنامج الحصول على شهادة دولية بعد إنهاء الدورة التعليمية وفرصة الانضمام لمسابقة للشركات الناشئة بها جائزة نقدية قدرها 2000 دولار والحصول على استثمار مبدئي والانضمام لاجتماعات محلية للتعلم ولمناقشة التقنيات الحديثة.

ومبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" هي مبادرة رئاسية تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم لتطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، أيضًا تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.

وتم إطلاق "كأس أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية" وهي المسابقة الأولى من نوعها في أفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى جوائز مالية ومنح مادية بإجمالي 60 ألف دولار.