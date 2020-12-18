عاجل.. أول تعليق من محمد منير على أزمته الصحية: سأعود خلال ساعات

طمأن الفنان الكبير محمد منير جمهوره، بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي تعرض له بسبب تسجيل أغنيات ألبومه الجديد «باب الجمال».

وقال «الكينج» في تصريحات صحفية: «تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وأدرك وأعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع أني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال».

ونفت نقابة المهن الموسيقية الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي تفيد بإصابة محمد منير بشلل بإحدى قدميه، بعد نقله لأحد مستشفيات 6 أكتوبر فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن» إن صحة محمد منير مستقرة، وأقرب لتكون جيدة، وكل ما حدث أنه أثناء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد شعر بإرهاق شديد، طلب على إثره أن ينقل لأحد المستشفيات حتى يجري بعض التحاليل ويطمئن على صحته.

وأكد أن كل الأخبار التي انتشرت حول أنه أصيب بشلل في إحدى قدميه غير صحيحة، وعارية تماما من الصحة، لافتًا إلى أنه يجلس حاليا مع أسرته، وينتظر موعد خروجه من المستشفى لاستكمال حياته بشكل طبيعي.