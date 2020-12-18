توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك في الفترة من السبت 19 ديسمبر، وحتى الاثنين 21 من الشهر نفسه، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، ودافئ نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة غدًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على أغلب المناطق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم السبت 19 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 20 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 21 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.